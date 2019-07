‘Meer aandacht voor milieuzones in gemeenten’

De RAI Vereniging vindt dat de gemeenten hun zaken beter op orde moeten hebben bij de handhaving van de milieuzones. Mensen worden nu regelmatig onnodig opgezadeld met een boete. “Dingen moeten wel kloppen. Alleen dan hebben milieuzones nut”, aldus een woordvoerder van de RAI Vereniging, de belangenclub voor de auto-industrie.

De vereniging reageert daarmee op het bericht dat een kwart van de boetes voor overtredingen in milieuzones wordt kwijtgescholden als er bezwaar tegen gemaakt wordt. De Telegraaf heeft deze cijfers opgevraagd bij het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie.

Boetes worden kwijtgescholden omdat onder meer verbodsborden niet in orde te zijn. Ook helpen volgens de RAI Vereniging de verschillende regels tussen de gemeenten niet mee. “Hierdoor valt het draagvlak onder de milieuzones helemaal weg.”

Milieuzones zijn alleen toegankelijk voor auto’s, brommers of scooters die weinig luchtvervuiling veroorzaken. In de steden Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht is zo’n zone ingesteld. Komend jaar volgen meer gemeenten.