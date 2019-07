Reling Haagse balkons mogelijk onder stroom

In Den Haag hebben maandag enkele balkons in de Herman Costerstraat mogelijk onder stroom gestaan. Een woordvoerder van brandweer zei dat er meldingen van bewoners zijn binnengekomen. De stroom is inmiddels afgesloten. Netbeheerder Stedin doet in tientallen woningen onderzoek naar de oorzaak.

De bewoners krijgen het advies binnen te blijven en de balkons niet op te gaan. Voor de portiekwoningen staan agenten om bewoners die thuis komen te informeren.

De woordvoerder van de brandweer laat weten dat een bewoner vorige week lichte brandwonden opliep nadat hij de reling van zijn balkon had aangeraakt. Na onderzoek kon de netbeheerder toen niets vinden.