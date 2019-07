Steekpartij azc Rotterdam, beveiliger geslagen

In het asielzoekerscentrum (azc) in Rotterdam heeft zondagavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een man gewond geraakt aan zijn gezicht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerster van de politie ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. Toen een beveiliger van het azc aan de Edo Bergsmaweg in wilde grijpen, werd hij geslagen met een stok. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

De politie heeft zowel degene die mogelijk heeft gestoken als de man die de beveiliger zou hebben geslagen, aangehouden.