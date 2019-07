Beveiliging HagaZiekenhuis nog niet op orde

et HagaZiekenhuis in Den Haag moet de beveiliging van patiëntendossiers verder aanscherpen. Aanleiding is een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die legt het ziekenhuis per direct 460.000 euro boete op omdat op twee van de zes onderzochte onderdelen de interne beveiliging niet deugt. Als er voor 2 oktober geen verbetering komt, wordt een dwangsom opgelegd, aldus een woordvoerster van de autoriteit.

Vorig jaar meldde televisieprogramma EenVandaag dat tientallen ziekenhuismedewerkers hadden rondgesnuffeld in de medische gegevens van Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit realityseries als Oh Oh Cherso. Het ziekenhuis beloofde maatregelen te zullen nemen om patiëntgegevens beter te beschermen, maar dat is volgens de autoriteit onvoldoende gebeurd.

“De AP vindt het een kwalijke zaak dat een ziekenhuis de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde heeft. Daarbij past een ferme boete. De relatie tussen een zorgverlener en een patiënt hoort volstrekt vertrouwelijk te zijn. Ook binnen de muren van een ziekenhuis. Het maakt daarbij niet uit wie je bent”, aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de autoriteit.

Om het ziekenhuis te dwingen de beveiliging van patiëntendossiers te verbeteren, wordt het Hagaziekenhuis tegelijkertijd een last onder dwangsom opgelegd. Als het ziekenhuis de beveiliging niet voor 2 oktober 2019 verbeterd heeft, moet het elke twee weken 100.000 euro betalen, met een maximum van 300.000 euro.

In een reactie laat het Haagse ziekenhuis weten de beveiliging aan te zullen scherpen. “Medewerkers loggen in met een gebruikersnaam en wachtwoord of met hun persoonlijke personeelspas en pincode. Die pincode moet nu al elke vier uur opnieuw worden ingetikt. De AP vindt dat te weinig en daarom wordt de authenticatie aangepast.” Ook zegt het ziekenhuis toe vaker controles uit te voeren.