Aan de Rozengracht in Amsterdam is dinsdagmorgen een handgranaat gevonden. Dat meldt de politie. Bouwvakkers troffen het explosief aan bij een pand waarin een ontharingskliniek is gevestigd. De granaat hing aan de deurknop.

De politie heeft de straat afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat de handgranaat onderzoeken en zal het explosief onschadelijk maken. Het openbaar vervoer rijdt tijdelijk niet over de Rozengracht.