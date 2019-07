Cel en tbs voor poging moord op agent

Voor poging tot moord op een agent is de 40-jarige Bert B. uit Assen veroordeeld tot dertig maanden cel en tbs met dwangverpleging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. B. was suïcidaal toen hij op 10 oktober in een instelling voor begeleid wonen in Emmen met twee messen een agent aanviel. Hij hoopte dat de agent hem zou doodschieten. De politiekogels verbrijzelden zijn been.

B. zat tijdelijk in die instelling, nadat hij in een instelling in Assen een medebewoner had bedreigd met een mes. B. is autistisch en verminderd toerekeningsvatbaar. Zonder behandeling vormt de man een gevaar voor de maatschappij en is de kans op herhaling te groot, zei de rechter. B. onttrok zich aan eerdere psychiatrische behandelingen en viel terug in middelengebruik. Hij wilde op de bewuste dag niet meewerken aan de overplaatsing naar een andere instelling.