‘Celstraf voor gewiekste hacker uit Boxtel’

Tegen een 49-jarige man uit Boxtel is vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het oplichten van twee bedrijven. Door e-mailaccounts te hacken, maakte hij tonnen buit bij een internationale deal in 2015.

De verdachte hackte de mailaccounts van een bedrijf in België. Dat stond op het punt vliegtuigonderdelen te verkopen aan een bedrijf in Jordanië. In de mails veranderde de Brabander het rekeningnummer waarop de Jordaniërs geld moesten overmaken. De fraude kwam aan het licht toen bleek dat het Belgische bedrijf helemaal geen geld had ontvangen.

Onderzoek leidde al gauw naar de verdachte uit Boxtel. Die maakte kort na de transactie geldbedragen over naar bekenden, die op hun beurt geld opnamen en contant aan de verdachte teruggaven.

De man uit Boxtel werd vorig jaar aangehouden, nadat hij al een tijd op een opsporingslijst had gestaan. De verdachte zegt dat hij onder druk is gezet door Russische criminelen, maar volgens het Openbaar Ministerie zijn daar geen aanwijzingen voor.

Het OM wil onder meer dat hij de schade aan de bedrijven terugbetaalt. Met de deal was een bedrag van ruim half miljoen euro gemoeid. De uitspraak is dinsdag 30 juli.