Gedeeltelijke maansverduisering vanavond goed te zien in Nederland

Er is vanavond een gedeeltelijke maansverduistering te zien boven Nederland. Volgens Weeronline.nl zijn tijdens de maansverduistering vooral in het noorden en oosten nog wolkenvelden, maar zal ook daar het fenomeen af en toe te zien zijn. Dat wordt wat langer opblijven vanavond!

De maan komt iets na 22:00 uur op. De maansverduistering is dan al begonnen, maar het begin is, in Nederland, niet te zien. Het hoogtepunt, de maximale verduistering, is rond 23:30 uur. Zorg wel dat je een jasje aantrekt als je naar buiten gaat, want rond die tijd is het 15 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Niet koud dus, maar als je langere tijd gaat kijken, is een jas geen overbodige luxe.

Tips

Hoe kan je de maansverduistering het beste zien? Zoek vanaf 22:00 uur een donkere plek op met weinig kunstlicht en vrij uitzicht naar het zuidoosten. Kijk niet te vaak op je smartphone. Door het felle licht van je telefoon zie je een aantal minuten lang minder van de maansverduistering. Nog een leuk detail: het is vijftig jaar geleden dat Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette.

Er zal tijdens deze maansverduistering een hap uit de maan te zien zijn, maar van een duidelijke roodkleuring is geen sprake. Roodkleuring treedt alleen op bij een totale maansverduistering, zoals op 21 januari van dit jaar. Een gedeeltelijke bloedmaan bestaat dus niet.