Grote brand Waalwijk onder controle

In Waalwijk (Brabant) heeft een grote brand gewoed in een afvalberg aan de Van Hilststraat. De veiligheidsregio heeft rond 23.30 uur gemeld dat de brand onder controle is. De brandweer zal nog tot diep in de nacht bezig zijn met nablussen.

De brand ontstond aan het begin van de avond en er kwam veel rook bij vrij. Onder meer via een NL-Alert is gewaarschuwd ramen en deuren de hele nacht gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.

Om te kijken of er gevaarlijke stoffen in de rook zitten, heeft de brandweer meetploegen ingezet, onder meer op het industrieterrein maar ook in het centrum van Waalwijk.