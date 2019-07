‘Leerlingen op Roermondse school niet veilig’

De Roermondse school voor bijzonder onderwijs waar in september 2018 een leerling schietend binnenkwam, is sindsdien alleen maar onveiliger geworden. Dat blijkt uit een rapport over de instelling, opgesteld door Marjolijn Keesmaat, die kort na het schietincident als interim-bestuurder werd aangetrokken. Burgemeester Rianne Donders van Roermond wil op korte termijn met alle betrokkenen om de tafel om de problemen te bespreken.

De school voor bijzonder basis- en voortgezet onderwijs maakt deel uit van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC), een coöperatie met drie leden: de Mutsaersstichting (jeugdzorg) en onderwijsinstellingen De Wijnberg en de Aloysiusstichting uit Den Haag. Aloysius en de andere twee instellingen werken volgens de rapportage niet met elkaar samen. Keesmaat, aangesteld om problemen in de school op te lossen, schrijft dat ze er “tot mijn ontsteltenis” niet in is geslaagd de partijen nader tot elkaar te brengen. “Er is een onwerkbare situatie.”

Het rapport wijst naar Aloysius als de boosdoener. Die instelling zou zich volgens het rapport óf aan eerder gemaakte afspraken moeten houden, óf moeten vertrekken uit het KEC. Keesmaat wil desgevraagd het rapport niet toelichten. Wel zegt ze zich “zorgen te maken over de veiligheid van leerlingen en docenten”.

De directeuren van de Mutsaersstichting en De Wijnberg bevestigen desgevraagd signalen over onveiligheid en de bevindingen in het rapport. Volgens directeur Guido Nijboer van de Wijnberg is het gebouw onveilig, worden docenten geslagen door scholieren, verschuilen ze zich achter gebarricadeerde deuren en zijn sinds de schietpartij al meer dan vijftien leerlingen geschorst wegens ernstig wangedrag. “Steeds vaker houden docenten het voor gezien en vertrekken”. De Mutsaersstichting gaat uit het gebouw weg als er niet wordt ingegrepen, aldus directeur Matthieu Goedhart.

Aloysius bestrijdt bij monde van directeur Hans Kelderman de bevindingen in het rapport. De “sociale veiligheid op school is goed”, stelt hij. De andere partijen zouden volgens hem de samenwerking bemoeilijken.

De rechtbank in Roermond doet dinsdagmiddag uitspraak in de zaak van de schietende leerling.