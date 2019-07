Songfestival in Rotterdam of Maastricht

Alleen Rotterdam en Maastricht zijn nog over in de race om het Eurovisiesongfestival in 2020 te organiseren. Dat laat de NPO weten. Vorige week boden ook Utrecht, Arnhem en Den Bosch een bidboek aan, maar die voorstellen zijn het niet geworden.

Het bid van Maastricht en Rotterdam was inhoudelijk sterker dan de andere drie, meldt de organisatie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de voorgestelde accommodaties en de financiƫle bijdrage die de steden willen leveren.

“We zijn ervan overtuigd dat zowel Maastricht als Rotterdam een fantastische gaststad zou zijn waar we volgend jaar mensen uit heel Nederland en Europa kunnen verwelkomen om het Eurovisiesongfestival met ons te vieren”, zegt Sietse Bakker, uitvoerend producer van het Eurovisiesongfestival.