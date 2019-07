Verhuizing paarden Oostvaardersplassen later

De verhuizing van ongeveer 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland loopt vertraging op. Voor de verhuizing zijn allerlei papieren nodig en dat duurt in Wit-Rusland langer dan voorzien, aldus Staatsbosbeheer dinsdag. Het is onduidelijk wanneer de paarden alsnog vertrekken uit het Flevolandse natuurgebied.

De paarden moeten de Oostvaardersplassen verlaten, omdat er te veel rondliepen. In het voorjaar is een groep paarden gevangen en in een zogenoemde vangweide geplaatst. Het was de bedoeling dat die deze week naar natuurgebied Naliboksky zouden gaan.

Het is voor Wit-Rusland uniek dat er een grote groep paarden uit de Europese Unie komt, zegt Staatsbosbeheer. Daarom zijn er verschillende ministeries bij het project betrokken. Dat vergt meer tijd dan eerder was voorzien. Staatsbosbeheer rekent erop dat de verhuizing doorgaat, maar het zal zeker nog weken gaan duren.

De gevangen paarden hebben een gebied van 55 hectare tot hun beschikking. Ze krijgen daar water en hooi en worden in de gaten gehouden door boswachters, kuddebeheerders en dierenartsen. Actievoerders maakten zich tijdens de hitte eind juni zorgen dat de dieren geen schaduw hebben, maar volgens Staatsbosbeheer kunnen konikpaarden daar goed tegen.

In maart zijn al 29 konikpaarden naar natuurgebied Atapuerca in Spanje verhuisd. Als de grote groep naar Wit-Rusland is vertrokken, is het aantal paarden in de Oostvaardersplassen op het gewenste aantal van 450.