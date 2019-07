Vierdaagse van start met 44.702 wandelaars

Met 44.702 lopers is de 103e editie van de Vierdaagse dinsdagochtend om 04.00 uur van start gegaan. De eerste etappe van het wandelevenement voert richting Arnhem door de Betuwe.

De wandelaars hebben voor het eerst in de geschiedenis de Waalbrug bij Nijmegen voor zich alleen. Rijkswaterstaat is bezig aan een jaren durende renovatie van de brug uit 1936. Daarvoor gelden tal van versmallingen en afzettingen. Omdat er te weinig ruimte is voor het wandellegioen en ander verkeer tegelijk, moeten zelfs voetgangers en fietsers tot woensdagmorgen een omweg maken over andere bruggen over de Waal.

De Vierdaagselopers worden dinsdagochtend uitgezwaaid door tal van toeschouwers langs de kant van de weg in Nijmegen. Die traditie lijkt zich de laatste jaren snel uit te breiden. Er worden zelfs speciale feestjes voor georganiseerd. Het Vierdaagsebestuur heeft daar geen bezwaar tegen, zolang de soms beschonken uitzwaaiers de lopers niet hinderen.

De Vierdaagse duurt tot en met vrijdag 19 juli. Vorig jaar haalden 41.006 mensen de eindstreep.