Zomer tot nu toe warm en zonnig

De zomer verloopt tot nu toe warm en zonnig. Volgens Weeronline komt dat voornamelijk door de recordmaand juni. Juli is daarentegen iets kouder dan gebruikelijk.

De gemiddelde temperatuur ligt momenteel iets boven de 17 graden. Daarmee staat deze zomer op de tiende plek van de warmste zomers ooit gemeten sinds 1901.

De meteorologische zomer begon spectaculair in de maand juni. Toen werden vele temperatuurrecords verbroken en was er veel zon. Het was de warmste junimaand sinds 1901 en de zevende maand in de lijst van zonnigste juni’s. Het was wel natter dan gebruikelijk. Vier keer werd vanwege noodweer code oranje afgegeven.

Juli is tot nu toe minder zonnig en warm. Met 16,2 graden gemiddeld over alle dagen en nachten is het ruim anderhalve graad kouder dan normaal. Maar volgens Weeronline wordt er in het tweede deel van de maand warmer weer verwacht. Daardoor zal de gemiddelde maandtemperatuur naar normale waarden stijgen. Die liggen voor juli op 17,9 graden.