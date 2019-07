Hof; geen celstraf voor gijzeling Arnhem

Een man die door de rechtbank veroordeeld was tot onder meer twee jaar gevangenisstraf wegens een gijzeling in Arnhem, hoeft toch de cel niet in. Dat bepaalde het gerechtshof woensdag. Volgens het hof is duidelijk geworden dat de man een psychische stoornis heeft en dat hem het vergrijp om die reden niet kan worden aangerekend.

De man liep op de middag van 3 mei 2017 een wijkcentrum in de buurt Klarendal in Arnhem binnen. Hij zei dat hij een vuurwapen, een bomvest en messen bij zich had. Daar hield hij vier mensen gedurende drie uur vast en gaf zich vervolgens in zijn onderbroek over. Hij was een bekende van de politie. De bom en het vuurwapen bleken nep.

De rechtbank achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar en veroordeelde hem tot celstraf en tbs met dwangverpleging. Het hof vindt plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor een jaar voldoende.