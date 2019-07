‘Kwetsbaren in de wijk beter helpen bij hitte’

Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op een hittegolf. Zo moeten er afspraken worden gemaakt met andere lokale partijen over wie wat doet bij perioden van hitte. En stedenbouwkundigen moeten in hun plannen meer rekening houden met snikhete dagen. Daarvoor pleit het Rode Kruis dat woensdag met een Hittegolfgids voor steden op de proppen komt.

Volgens het Rode Kruis is na de hittegolf van juli 2006, toen 1000 mensen meer dan in een gemiddelde julimaand overleden, landelijk het nodige gebeurd. Zo is er een Nationaal Hitteplan gekomen, “waardoor risicogroepen beter in de gaten worden gehouden”, zegt Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Rode Kruis. “Maar op lokaal niveau, in de wijken kunnen we meer doen om kwetsbaren te helpen als het heet is.”

Het gaat dan vooral om ouderen en chronisch zieken. Volgens Van Aalst is het van belang om te zorgen voor ‘koelplekken’ bij warmere gedeelten in de stad met weinig groen en veel bebouwing. Daarnaast adviseert hij om kwetsbare inwoners op tijd te waarschuwen voor de hitte en met telefonische checks dagelijks een vinger aan de pols te houden.

Ook is het belangrijk om in het onderwijs voorlichting te geven over de gevaren van hitte. Tevens kunnen stedenbouwkundigen in de ontwikkeling van de stad meer rekening houden met hitte, door bijvoorbeeld meer bomen of perken te plaatsen. “Er zijn al gemeenten die hier werk van maken, maar nog niet iedere gemeente doet dit”, aldus Van Aalst.