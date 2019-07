Recordhouder Vierdaagse niet meer gestart

De 87-jarige Bert van der Lans uit Nijmegen, recordhouder van de Vierdaagse, is woensdag niet meer begonnen aan zijn tweede wandeldag. Van der Lans brak dinsdag een sleutelbeen bij een valpartij en had woensdagmorgen nog te veel pijn om 30 kilometer te gaan lopen. Hij deed voor de 72e keer mee aan de wandelmars.

“We vinden het heel vervelend voor hem en wensen hem een spoedig herstel”, aldus marsleider Henny Sackers.

Van der Lans was al in een minder goede conditie, maar liep de eerste dag wel uit. Op weg naar huis kwam hij ten val met zijn fiets. Ondanks de in het ziekenhuis behandelde breuk was de recordhouder dinsdag nog vastbesloten om woensdag toch te starten, hoewel het hem werd afgeraden.

Dick Koopman (88) uit Alkmaar is nu degene die de meeste keren heeft meegelopen. Hij hoopt vrijdag zijn zeventigste Vierdaagsekruisje binnen te halen.