Rutte op economische missie in VS

Premier Mark Rutte en minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) gaan op economische missie in de Verenigde Staten. De missie naar de stad Boston is bedoeld voor bedrijven uit de sectoren gezondheid, robotics, kunstmatige intelligentie en klimaatbestendigheid.

Bruins is vanaf woensdag in Boston bij seminars van Amerikaanse en Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met Biotech en e-health. Ook bezoekt de minister onder meer het Boston Children’s Hospital (kinderziekenhuis) waar bedrijfsleven en het ziekenhuis samenwerken bij de behandeling van jonge kinderen met zeldzame ziekten. Daarnaast wordt hij bij Philips ge├»nformeerd over de activiteiten op het gebied van robot gestuurde chirurgie en pati├źntvolgsystemen in de zorg.

Rutte reist donderdag naar Boston. Hij is eerst met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in Washington in het Witte Huis voor een ontmoeting met president Donald Trump. In Boston doet Rutte mee aan een handelsdiner met de bedrijvendelegatie, waar onder meer een aantal overeenkomsten wordt getekend tussen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven die actief zijn in de sectoren die tijdens deze handelsmissie centraal staan. Daarna brengt de minister-president een bezoek aan het Museum of Fine Arts, waar in 2020 het Center for Netherlandish Arts wordt geopend.