Vierdaagsefeesten drukker dan ooit

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen zijn dinsdagavond door meer mensen dan ooit bezocht. Volgens politie en organisatie waren 215.000 feestvierders in de stad en dat is nooit eerder op de vierde dag van de feesten vertoond. In totaal hebben de feesten sinds zaterdag 835.000 bezoekers getrokken.

De organisatie was bang voor minder bezoek, omdat de Waalbrug bij het centrum van Nijmegen voor het eerst in de geschiedenis helemaal afgesloten was om Vierdaagselopers de ruimte te geven. De brug is woensdag weer open, aangezien de tweede dag van de wandelmars de Waal niet oversteekt.

Op een aantal plekken in het Nijmeegse centrum was het dinsdagavond zo druk dat de politie via Twitter en lichtkranten opriep om ergens anders heen te gaan. De feestende menigte wordt voortdurend vanuit een commandocentrum in de gaten gehouden. Uit de hele wereld komen organisaties kijken naar de manier waarop Nijmegen de mensenmassa begeleidt. Deze week hebben zich tot nu toe geen grote incidenten voorgedaan, aldus de politie.

De Vierdaagsefeesten trokken vorig jaar in totaal ruim 1,6 miljoen bezoekers.