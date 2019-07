Zomervakantie begint met prima zomerweer

Volgende week wordt het uitstekend zomerweer. Dat meldt Weeronline. Vanaf maandag hebben alle scholieren in ons land vakantie. In het midden van het land begint vrijdag de schoolvakantie.

De vakantie wordt al ingeluid met prima weer tijdens het weekend. In het zuiden, midden en oosten van het land wordt het zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. In de kustprovincies komt de temperatuur iets lager uit.

Vanaf maandag kan het in het binnenland 30 graden worden. Of die hoge temperaturen volgende week uitmonden in een hittegolf is nu nog moeilijk te zeggen. Volgens Weeronline komen de temperaturen in het meest waarschijnlijke scenario uit tussen de 25 en 30 graden. In het zuiden en oosten van het land is de kans op tropische temperaturen groter.