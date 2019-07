Helft ouders volgt kind via de smartphone

Meer dan de helft van de ouders heeft software geïnstalleerd op de mobiele telefoon van hun kind om zo de verblijfslocatie van de kinderen te kunnen volgen. Dit blijkt uit onderzoek van Phonegigant, specialist in onderdelen van mobiele telefoons, dat uitgebreid onderzoek deed naar de veiligheidsbeleving van ouders met kinderen met een smartphone.

Driekwart van de ouders maakt zich zorgen

Van ouders met kinderen met een eigen mobiele telefoon maakt 74,8 procent zich weleens zorgen over de veiligheid van hun kinderen bij gebruik van onder andere internet en apps. Ruim 45 procent van de ouders maakt dan ook gebruik van de opties die de telefoons aanbieden voor het instellen van ouderlijk toezicht of een leeftijdsbeperking.

Ook populair zijn apps waarmee de telefoon-activiteit in de gaten kan worden gehouden; 22,8 procent van de ouders installeert één of meerdere apps als Funamo of My Mobile Watchdog. Bij kinderen op de basisschool (58,2 procent) wordt overigens aanzienlijk vaker meegekeken dan bij kinderen die al op de middelbare school zitten (37,9 procent).

Helft ouders installeert tracking app

Naast extra zorgen over het gebruik van de mobiel, bieden smartphones ook extra mogelijkheden rondom veiligheid; 50,3 procent van de ouders installeert namelijk tracking apps of software waarmee de locatie van het toestel kan worden gemonitord. Ook kunnen daarmee automatische meldingen worden ingesteld, waarbij ouders een berichtje krijgen als kinderen een bepaald gebied (bijvoorbeeld de wijk) uitlopen.

Meer onderzoeksresultaten over de veiligheidsbeleving bij smartphones zijn hier te vinden.