Koning en koningin in oktober naar India

DEN HAAG – Het volgende staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaat naar India. Het koningspaar gaat van 14 tot 18 oktober onder meer naar New Delhi, Mumbai en de staat Kerala, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekendgemaakt.

Het staatsbezoek vindt plaats op uitnodiging van de Indiase president Ram Nath Kovind en is volgens de RVD een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen. Willem-Alexander en Máxima worden bij hun bezoek vergezeld door minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat leiden gelijktijdig een brede handelsmissie naar India om potentiële nieuwe samenwerkingen op te zetten.

India wordt het negentiende staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima. De laatste ging in juni naar Ierland. In 2007 waren ze ook in India. Ze vergezelden in dat jaar de toenmalige koningin Beatrix op haar staatsbezoek naar India.