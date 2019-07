Liquidatieverdachten blijven in de cel

Twee nieuwe verdachten in een groot onderzoek naar verschillende liquidaties en pogingen daartoe, blijven in de cel zitten. De rechtbank Utrecht, voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol, besloot donderdag dat de verdenkingen tegen de mannen zwaar genoeg zijn om ze de komende tijd nog in de cel te houden. De rechtbank beslist later op donderdag nog over het verzoek van een derde nieuwe verdachte, Radjesh S.

Reaginon A. en Gwensly G. zijn door kroongetuige Tony de G. aangewezen als de mannen die in april 2017 Farid Souhali hebben doodgeschoten op de parkeerplaats van een sportschool in Den Haag. S. zou betrokken zijn bij een liquidatiepoging in Doorn eind juni 2017. De G. wordt zelf ook verdacht van onder meer een liquidatie, namelijk die van Jair Wessels in Breukelen twee jaar geleden.

In het grote onderzoek staan onder anderen twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh terecht, namelijk de als ‘godfather’ te boek staande Greg R. (71) en de 48-jarige Delano ‘Keylow’ R. De kopstukken van de motorclub zijn volgens het Openbaar Ministerie “moordmakelaars” waar je een “moord op bestelling” kon regelen. De mannen ontkenden eerder al iedere betrokkenheid.

Medeverdachten Howard K., kroongetuige De G. en de drie nieuwe verdachten zouden uitvoerders van de moordopdrachten zijn.

De zaak wordt alsmaar groter en omvangrijker, mede door de verklaringen van de kroongetuige. De officier van justitie liet donderdag tijdens de inleidende zitting doorschemeren dat er mogelijk nog een moordzaak aan deze strafzaak wordt toegevoegd. Hoe groot die zaak is en waar die over gaat, kon hij echter nog niet zeggen.

Verdachte Gwensly G. stond vorig jaar terecht voor het bezit van een wapen dat gebruikt is bij de liquidatie van de broer van de kroongetuige in een andere omvangrijke zaak: Marengo. Ook daar gaat het om meerdere liquidaties. Kort nadat kroongetuige Nabil B. naar voren was gekomen, werd zijn broer doodgeschoten. G. werd vorig jaar vrijgesproken door de rechtbank in Amsterdam, de zaak loopt momenteel nog in hoger beroep.

De volgende zitting is op 4 oktober. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk besproken. Dat zal waarschijnlijk pas eind volgend jaar gebeuren.