Macabere vondst in Arnhem: man lag al half jaar dood in huis

Een macabere vondst in de Arnhemse wijk Presikhaaf: een 80-jarige man is dood in zijn woning aangetroffen, die vermoedelijk al zeker zes maanden of langer geleden overleed. Een bezorgde buurvrouw had de politie getipt. De bewoners van de wijk zijn in shock.

De buurt dacht dat de van oorsprong Spaanse man voor langere tijd met vakantie was in zijn vaderland. Het stoffelijk overschot is door technische recherche meegenomen voor forensisch onderzoek. Vanmorgen maakte de politie bekend dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Een misdrijf is uitgesloten.

Volgens regionale media zoals Omroep Gelderland en De Gelderlander is de politie gisteren de hele dag bezig geweest de flatwoning waar de man werd gevonden grondig schoon te maken. Tijdens dat karwei keken omwonenden op afstand vol afgrijzen toe.