Trump: relatie met Nederland nog nooit zo goed

De relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland was nog nooit zo goed. Dat stelde de Amerikaanse president Donald Trump bij de ontvangst van premier Mark Rutte in het Witte Huis in Washington. Volgens Trump zijn hij en Rutte de afgelopen jaren vrienden geworden.

Het is het tweede bezoek van Rutte bij Trump. Een jaar geleden was hij er voor het eerst. Rutte en de Amerikaanse president benadrukten dat in de Verenigde Staten honderdduizenden banen direct of indirect met Nederland te maken hebben. Zeer binnenkort ruim een miljoen, aldus Trump. De handelsrelatie tussen de twee landen is dan ook een van de punten op de agenda. Maar ook over militaire samenwerking zal worden gesproken.