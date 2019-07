Vierdaagse trekt over Groesbeekse heuvels

De Vierdaagse gaat donderdag met 2011 lopers minder op weg naar de heuvels rondom Groesbeek. Woensdag hebben 42.691 wandelaars de tweede dag van het wandelevenement gehaald. Dat zijn er iets meer dan in 2018, toen het de eerste twee dagen erg warm was.

In Groesbeek wacht het legioen de steil hellende en dalende Zevenheuvelenweg. Aan die weg is ook de Canadese Erebegraafplaats, waar 2619 militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn begraven. Veel militaire detachementen en ook individuele lopers staan op de derde loopdag even stil op dit oorlogskerkhof. De deelnemende Canadezen hebben maandag al een eigen herdenking op de begraafplaats gehouden.

De meteorologische dienst van de Vierdaagse voorspelt dat het donderdag op de route vooral zonnig zal zijn en ongeveer 24 graden. Het advies aan de wandelaars is om vooral ’s morgens veel kilometers te maken, zodat ze niet op het heetst van de dag aankomen bij de Zevenheuvelenweg, met heel veel toeschouwers langs de kant en weinig schaduw.