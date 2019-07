Volgende week kans op regionale hittegolf

Het zuidoosten van het land maakt volgende week kans op een regionale hittegolf. Dat meldt Weeronline. Het zou voor de tweede keer dit jaar zijn dat er zo’n hittegolf is.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij 25 graden of meer worden en daarvan moeten drie dagen tropisch warm verlopen met temperaturen van 30 graden of meer. Er is 60 procent kans dat aan deze criteria wordt voldaan. De kans op een officiële hittegolf is met 25 procent voorlopig nog klein.

Na het weekend wordt het op grote schaal zomers tot tropisch warm en daarbij zal de zon uitbundig schijnen. De temperatuur stijgt naar 25 tot 30 graden en in het oosten en zuidoosten kan het dinsdag en woensdag zelfs 31 tot 34 graden worden. De kans op een regen- of onweersbui is erg klein.

Het kan dinsdag en woensdag in het zuidoosten zelfs nog warmer worden. In enkele berekeningen stijgt het kwik tot iets boven de 35 graden. Er zijn echter evenveel berekeningen die het juist een paar graden minder warm laten worden.