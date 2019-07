Tilburgse Kermis trapt weer af

De Tilburgse Kermis gaat vrijdag weer van start, met ruim tweehonderd attracties en naar verwachting meer dan een miljoen bezoekers. Ook zijn er weer de evenementen als Blauwe Zondag, Roze Maandag, het Tirolerdorp, de braderie en badeendenrace, en het zomercarnaval. Op 28 juli is het feest weer voorbij.

De oudste vermelding van het evenement stamt uit 1567, vermoedelijk was het toen een boerenfeestje om het binnenhalen van de oogst te vieren. Inmiddels is de kermis uitgegroeid tot de grootste van de Benelux.

Voor de bezoekers rijdt een gratis treintje door Tilburg. Nieuw dit jaar zijn onder meer een theaterfestival en een openluchtcircus. Een technisch bedrijf organiseert sollicitatiegesprekken in een reuzenrad. Kermis FM doet met zo’n tweehonderd vrijwilligers tien dagen lang verslag.

De maandag tijdens het evenement is van oudsher Roze Maandag, met de Pride Walk door de stad. De NS viert ook mee, met muziek en dragqueens op het station, regenbooglolly’s en in het roze geklede NS’ers. De Albert Heijn To Go wordt voor een dag de Albert Heijn To Gay. Roze Maandag trekt doorgaans enkele honderdduizenden bezoekers. Dinsdag is Carnavalsdinsdag.

Vorig jaar was er een historisch laag aantal aanhoudingen: slechts zestien, waaronder eentje wegens diefstal van een tosti.