‘Veel steun voor idee betalen nikab-boete’

De politieke partij Nida heeft tientallen steunbetuigingen gekregen voor het idee om boetes te gaan betalen die vrouwen straks krijgen voor het dragen van een gezichtssluier waar dat niet mag. “Mensen zeggen ons te willen steunen en vragen waar ze geld kunnen storten”, zegt Cemil Yilmaz, de Haagse fractievertegenwoordiger van de partij. Hij heeft een rekeningnummer aangevraagd.

Gezichtsbedekkende kleding is per 1 augustus verboden in het openbaar vervoer, scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Dit raakt vooral de naar schatting 200 tot 400 Nederlandse vrouwen die een nikab dragen, een sluier die alleen de ogen niet bedekt. De boete op overtreding van de nieuwe wet is 150 euro.

Volgens Yilmaz is het verbod en met name de oproep van VVD, PVV en CDA om streng te handhaven een “demonisering en criminalisering van deze vrouwen”. Hij benadrukt dat eventuele boetes eerst uit de partijmiddelen worden betaald, voordat aanspraak wordt gedaan op de speciale rekening.

Ook is Yilmaz in gesprek met andere initiatiefnemers uit de islamistische gemeenschap met wie hij mogelijk de krachten wil bundelen voor een algemeen meldpunt. Nida ziet het verbod als een inbreuk op de vrijheid van godsdienst.