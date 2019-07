Verdachte opgepakt om fatale saunabrand

Een 42-jarige man is aangehouden voor de brand in een Duitse sauna waarbij zondag een 64-jarige Nederlander omkwam. Eerder wees onderzoek van de politie al uit dat sprake was van brandstichting.

In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in de sauna in Hamminkeln, vlakbij de Nederlandse grens. De sauna is volledig verwoest. De brandweer ontdekte het levenloze lichaam van het slachtoffer toen in het gebouw werd gezocht naar mensen.

Op basis van camerabeelden kreeg de politie een aanvankelijk onbekende verdachte in beeld. Een tip van een taxibedrijf hielp bij de identificatie van de verdachte, aldus de Duitse politie en Openbaar Ministerie. De 42-jarige man uit het district Wesel werd woensdag opgepakt. Hij wordt beschuldigd van moord en brandstichting.