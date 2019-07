Dode gevonden in Nijmegen, misdrijf vermoed

Langs de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen is zaterdagmiddag een overleden persoon gevonden. De politie gaat ervan uit dat hij of zij door een misdrijf om het leven is gekomen. De omgeving is afgezet.

De politie heeft de hele zaterdagavond onderzoek gedaan en gaat daar zondagochtend mee verder. De vindplaats wordt de hele nacht bewaakt. Een woordvoerster kon nog niet zeggen wie de dode is en door wie het slachtoffer is gevonden. De politie roept getuigen op zich te melden.

Een buurtbewoner zegt tegen de Gelderlander dat er in de bosjes langs de weg al maanden mannen wonen in tenten, mogelijk uit Oost-Europa.