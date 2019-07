Identiteit dode Zwarte Cross bekend

De identiteit van de persoon die is overleden op de Zwarte Cross is bekend, maar de politie deelt die nog niet. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

De Stentor meldde eerder dat het om een 18-jarige man gaat, maar dat bevestigt de politie dus niet.

De organisatie van het grootste festival van Nederland bevestigde vrijdag het overlijden van een bezoeker. “Wij leven mee met de familie en betrokkenen. Op dit moment is het onderzoek nog gaande en wij kunnen daarom niet nader op het verschrikkelijke voorval ingaan.”

De Zwarte Cross begon donderdag en duurt tot zondag. In totaal worden er zo’n 220.000 bezoekers verwacht.