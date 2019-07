Magneetvissers bezorgen EOD handenvol werk

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de laatste tijd de handen vol aan vondsten van magneetvissers. Zo werden afgelopen week in Amsterdam en in Berkel en Rodenrijs nog granaten uit het water gehaald. In totaal moest de EOD dit jaar al 98 keer uitrukken hiervoor. In heel 2018 was dit 78 maal het geval. Het gaat meestal om bommen of granaten uit de Tweede Wereldoorlog die ongeveer 75 jaar geleden in het water terecht zijn gekomen.

Webshops die gespecialiseerd zijn in magneetvissen, zijn zich bewust van de mogelijke gevaren en waarschuwen op hun website voor het opvissen van explosieven. “Wij sturen bij elke bestelling een folder mee waarin staat wat de koper moet doen als er een explosief aan de magneet hangt”, aldus de eigenaar van webshop Magnetar.

Ook de EOD benadrukt de risico’s. “Als je iets gevaarlijks opvist, laat het dan terug in het water zakken en bel de politie”, zegt een woordvoerster. “Neem het vooral niet mee naar huis.”

Magnetar baalt van de beeldvorming rond magneetvissen de laatste tijd. “Wij hameren enorm op veiligheid, maar er is nog nooit wat misgegaan. Tegelijkertijd varen baggeraars door dezelfde wateren waar wij vissen. Die lopen dus hetzelfde risico, maar dat wordt ook niet gestopt.”

Toch hebben een aantal gemeenten, zoals Haarlem en Amersfoort, het magneetvissen in het centrum al verboden vanwege de risico’s. In de kanalen van deze steden zouden veel oude wapens en explosieven liggen.

De politie onderschrijft het gevaar, maar zegt dat magneetvissers ook waardevolle voorwerpen naar boven halen. “Soms worden wapens gevonden die belangrijk kunnen zijn in een onderzoek. Ook worden gestolen juwelen en kluisjes naar boven gehaald.”

“Wij hameren ook op het milieuaspect”, zegt de eigenaar van Magnetar. Het water wordt schoner door het op de kant halen van allerlei ijzeren voorwerpen. Voor de vissers kleeft er ook een financieel voordeel aan, want ze kunnen geld krijgen als ze oud ijzer inleveren bij een ijzerhandelaar. En bovendien: “Veel mensen vinden rust in het magneetvissen.”