‘Neem na vakantie geen plantje mee naar huis’

Neem geen olijfboompjes, oleanders of lavendelplantjes mee uit Italië of Frankrijk. Die waarschuwing geeft de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit NVWA aan Nederlandse vakantiegangers.

Op de lekker ruikende lavendel of het leuke olijfboompje kan namelijk de bacterie Xylella zitten die in Zuid-Europa al is aangetroffen. Om te voorkomen dat de plantenziekte zich verder verspreidt, raadt de NVWA reizigers aan geen plantjes of stekjes uit Zuid-Europa mee naar huis te nemen. De bacterie is niet gevaarlijk voor mensen. Maar een uitbraak van de schadelijke plantenziekte kan grote economische gevolgen hebben voor boomkwekers en kwekers van vaste planten, aldus de NVWA.