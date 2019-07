Nog meer bezoekers voor Vierdaagsefeesten

De Vierdaagsefeesten in Nijmegen hebben het bezoekersrecord van vorig jaar net verbroken. Volgens de organisatie hebben 1.625.000 mensen de feesten bezocht tegen 1,6 miljoen bezoekers in 2018. De Vierdaagsefeesten omlijsten al 50 jaar de Vierdaagse.

Volgens feestvoorzitter Walter Hamers maken de feesten “een stabiele groei door die gelijk loopt met de groei van het aantal Nederlanders. Maar we hoeven niet nog groter. Wel nog beter en duurzamer.” Het streven is om het evenement in 2025 volledig circulair en schoon te laten zijn.

Sommige feestlocaties waren op een aantal avonden zo vol dat de politie met lichtkranten en via sociale media liet weten dat feestvierders naar een andere locatie moesten gaan. Dat was onder andere het geval op de Waalkade. Er hebben zich geen ernstige ongeregeldheden voorgedaan. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen stelt dat “een week Vierdaagse met feesten qua incidenten minder voorstelt dan één jaarwisseling”.