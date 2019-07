Zuidoosten en oosten wachten zware buiten

In de loop van de dag worden zware regen- en onweersbuien verwacht. De zwaarste buien vallen zaterdagmiddag in het zuidoosten en oosten van het land, in Brabant, Limburg, Gelderland en Twente.

Bij de buien is kans op hagel, zware windstoten en veel regen in korte tijd, verwacht Weeronline. Eind van de ochtend en het eerste deel van de middag kan al veel regen vallen in het westen en noordwesten en later noorden van het land.

De dag start op de meeste plaatsen droog en in het oosten en zuidoosten is nog wat ruimte voor de zon. Boven de Noordzee ligt een aaneengesloten buiengebied met onweer. Hier krijgt het westen en noordwesten van het land in de ochtend mee te maken. In de tweede helft van de ochtend en het begin van de middag kan regionaal 20-30 mm regen vallen.

In het binnenland is het tot het middaguur overwegend droog en stijgt de temperatuur naar 25-28 graden. Het is daarbij broeierig en in de middag ontwikkelen stevige onweersbuien. De zwaarste buien zijn waarschijnlijk voor Limburg, de oostelijke helft van Noord-Brabant, grote delen van Gelderland en de oostelijke helft van Overijssel, maar ook in het noordoosten is kans op een paar stevige onweersbuien. Bij deze buien is kans op zware windstoten tot circa 90 km/uur en hagel.

Aan het begin van de avond zijn in het zuiden en oosten nog enkele buien met onweer mogelijk. In de rest van het land is het droog en vooral in de westelijke kustprovincies is het ook zonnig. Later in de avond wordt het overal droog.

Na het weekend wordt het zonnig en heet zomerweer. Op maandag wordt het landinwaarts 26-29 graden. Dinsdag wordt het op grote schaal tropisch met 31 graden in Amsterdam en 34 graden in Limburg. Woensdag en donderdag lijken de heetste dagen te worden met 30-32 graden aan de kust en 35-37 graden in het zuiden en oosten. In Limburg kan het lokaal 38 graden worden.

Daarna wordt de verwachting onzeker. Waarschijnlijk komt het tot enkele onweersbuien en wordt het iets minder heet.