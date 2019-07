Zwarte Cross staat stil bij overleden bezoeker

De Zwarte Cross staat zondag stil bij het overlijden van een bezoeker vrijdagavond op de officiële camping van het festival. Een groep vrienden zal zondagochtend een rouwronde rijden over de crossbaan. Tijdens het optreden van de Motorband in de megatent wordt aan het einde van de middag een moment van stilte gehouden. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

Het onderzoek naar de precieze doodsoorzaak is nog gaande. Voor getuigen en betrokkenen is slachtofferhulp ingeschakeld.

“We zijn enorm geschrokken en onder de indruk van deze verschrikkelijke gebeurtenis en leven mee met alle nabestaanden en betrokkenen. Op passende wijze willen wij hier morgen bij stilstaan”, aldus de organisatie na overleg met de nabestaanden.

De Stentor meldde eerder dat het om een 18-jarige man gaat, maar dat bevestigt de politie niet.