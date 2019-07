Delftse studenten naar finale hyperlooprace

Een studententeam uit Delft heeft zich geplaatst voor de finale van een belangrijke wedstrijd voor hyperloops, een soort vacuümtreinen. Hun capsule, de Atlas 02, is door alle 122 veiligheidskeuringen van de Hyperloop Pod Competition van organisator SpaceX gekomen.

In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) mag het team proberen het wereldrecord te breken. Dat staat op 466 kilometer per uur. De Delftse studenten denken dat ze harder dan 600 kunnen rijden. Ook twee Zwitserse teams en de Duitse titelverdediger staan in de finale. Ze krijgen allemaal één kans om hun voertuig door een vacuümbuis van 1 kilometer te laten schieten. De capsule moet daarna ook veilig tot stilstand komen. Wie de hoogste snelheid haalt, wint.

Het Delftse team, dat bestaat uit tientallen studenten, heeft een jaar aan hun Atlas 02-capsule gewerkt. Die gaat in 1,4 seconde vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur. Binnen 4,5 seconde haalt hij 360 kilometer per uur. De topsnelheid ligt boven de 600. Het afremmen gaat zo hard, dat het is “alsof je met je auto 100 rijdt en binnen 2 meter stilstaat”, aldus het Delftse team.

De hyperloop is nu nog toekomstmuziek, maar ondernemers als Elon Musk van organisator SpaceX zien er brood in. Ze denken dat een hyperloop enorme snelheden kan bereiken door de lage luchtweerstand in een buis die vrijwel vacuüm is gezogen. Een rit Amsterdam-Parijs zou dan een half uur duren.

Delft won de eerste editie van de wedstrijd. De twee titels erna gingen naar studenten uit München. Vorig jaar wonnen de Duitsers met een wereldrecord: 466 kilometer per uur. Delft kwam door technische problemen niet verder dan 142, desondanks goed voor zilver.