Politie zegt nog niets over dode Nijmegen

De politie in Nijmegen is zondag nog volop bezig met onderzoek naar het stoffelijk overschot dat zaterdag werd gevonden in de berm van de Nieuw Ubbergseweg. Over de identiteit van de man doet de politie nog geen uitspraak, maar inmiddels weten Albanese media al zeker dat het om Festim Lato gaat en dat hij is doodgeschoten. Hij zou de zelfbenoemde president van de regio Chameria zijn, een niet-erkend republiekje tussen Albanië en Griekenland.

Omroep Gelderland meldt op basis van bronnen ook dat het Lato is. Hij zou al lang in Nederland hebben gewoond en hier zaken hebben gedaan. Daarnaast maakte hij zich sterk voor de onafhankelijkheid van Chameria. Albanese media stellen dat het om een politieke moord gaat.

Bekenden zeggen tegen de Gelderse omroep ook dat Lato grote schulden had bij bedrijven en particulieren en dat het om een afrekening kan gaan.

De politie heeft een vermoeden wie het is, maar volgens de woordvoerster is er nog aanvullend onderzoek nodig. Voor die tijd worden geen mededelingen gedaan over zijn identiteit of de doodsoorzaak. Wel meldde de politie zaterdag meteen dat ze uitgaat van een misdrijf, vanwege de omstandigheden waaronder het lichaam is gevonden.