Temperatuurrecords te breken tijdens code heet

Na code oranje in Zuid-Holland met fikse regen- en onweersbuien, geldt de komende periode code heet. De temperatuur stijgt vanaf dinsdag dagelijks tot ruim boven de 30 graden. Tijdens de hittegolf kunnen temperatuurrecords sneuvelen, meldt Weeronline.

Vanaf maandag schijnt de zon volop en is de zonkracht 7. Mocht je onbeschermd in de zon zitten of lopen dan kan je na tien tot vijftien minuten al verbranden. Regen wordt de komende dagen niet verwacht en het wordt met de dag heter.

Maandag wordt het 23-25 graden in de kustgebieden en 26-29 graden in de rest van het land. Dinsdag stijgt de temperatuur naar 28-29 graden in het noordwesten en naar 30-34 graden in de rest van het land. Woensdag en donderdag wordt het nog heter en kan het landinwaarts 35-39 graden worden met de hoogste maxima in het oosten van Brabant en in Noord-Limburg. Zelfs 40 graden lijkt niet helemaal uitgesloten.

Het landelijk julirecord staat op 38,2 graden en werd op 2 juli 2015 in Maastricht en ook vorig jaar op 26 juli in Arcen gemeten. Het julirecord voor De Bilt staat op 35,7 graden. Dat werd ook vorig jaar en in 2006 gemeten. Het absolute warmterecord voor Nederland dateert van 23 augustus 1944 en werd gemeten in Warnsveld (Gelderland): 38,6 graden.

Voor een landelijke hittegolf moet de temperatuur in De Bilt dagelijks stijgen tot boven de 25 graden en op drie dagen moet het 30 graden of warmer worden. Gezien de verwachtingen lijkt dit heel goed mogelijk, maar juist vrijdag dient zich een weersverandering aan met een toenemende kans op regen en onweer. In de kustgebieden is de kans op een hittegolf vrij klein. Weeronline verwacht weliswaar enkele tropische dagen, maar noemt een serie van vijf zomerse dagen lastig.