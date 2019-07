ANWB: meer autopech door hitte

De ANWB rekent op meer autopech door de hoge temperaturen in Europa de komende week, maar is nog niet van plan om extra mensen in te zetten. Wel krijgen de automonteurs meer pauze en krijgen ze extra water mee.

De hitte kan de druppel zijn voor auto’s die al op de proef worden gesteld door de zware belading en flinke afstanden. Annelies Tichelaar van de ANWB rekent daardoor bijvoorbeeld op meer pech door problemen met koelingssystemen en accu’s.

Zaterdag begon ook de schoolvakantie in regio midden en daarmee werd het eerste drukke weekend op de weg ingeluid. De alarmcentrale nam 18.000 keer de telefoon op. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Het vaakst ging het om vakantiegangers met een lekke band. Zonde, volgens Tichelaar, want wie een reserveband bij zich heeft, hoeft niet per se te wachten op een monteur. De ANWB krijgt ook veel meldingen van auto’s die vermogen verliezen en problemen met de controlelampjes hebben.

In een op de drie gevallen hadden mensen panne in Frankrijk, nog steeds de populairste vakantiebestemming voor Nederlanders. Daarom rijden hier twaalf Wegenwachtauto’s rond om pechhulp te verlenen.