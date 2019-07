Geen hyperlooprecord voor Delftse studenten

Het snelheidsrecord voor een hyperloop gaat niet naar Nederland. Een groep studenten uit Delft wilde het wereldrecord breken door hun capsule, een soort vacuümtrein, harder te laten rijden dan 467 kilometer per uur. In tests leek hun capsule Atlas 02 boven de 600 kilometer per uur te kunnen komen, maar de recordpoging mislukte. De noodremmen sloegen meteen na het vertrek al aan en daardoor bleef het vaartuig steken bij ‘slechts’ 188 kilometer per uur.

De studenten deden mee aan een speciale wedstrijd die was georganiseerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Hij is ervan overtuigd dat mensen over enkele tientallen jaren rondreizen in hyperloops. Ze schieten als buizenpost door het land en zouden bijvoorbeeld in een half uur van Amsterdam naar Parijs kunnen reizen.

Ongeveer twintig studententeams hadden zich aangemeld voor de Hyperloop Pod Competition. Delft en drie andere teams kwamen door de 122 veiligheidskeuringen en mochten daadwerkelijk meedoen. Ze moesten hun capsule door een vacuümbuis van ruim 1 kilometer laten schieten. De overwinning ging naar het team van de Technische Universiteit München. Hun capsule bereikte een topsnelheid van 463 kilometer per uur, net geen nieuw record.

Vorig jaar deed het Delftse team ook mee aan de Hyperloop Pod Competition. Ook toen greep het team door technische problemen naast de overwinning en naast een record. Hun vaartuig kwam niet verder dan 142 kilometer per uur, desondanks goed voor zilver. Delft had wel de eerste editie van de wedstrijd gewonnen.