Recent onderzoek toont aan dat 1 op de 7 Nederlandse kinderen nooit buiten speelt

De in de jaren 60 opgerichte stichting Jantje Beton waarschuwt er al jaren voor: Nederlandse kinderen spelen steeds minder buiten. Als hun ouders hoogopgeleid zijn of als ze in een grote stad wonen, wordt er door kinderen bijna alleen maar binnenshuis gespeeld. Dat spelen beperkt zich vaak tot computergames spelen of tv kijken. Jantje Beton heeft daarom voor alle ouders een duidelijk advies: tegenover één uur gamen moet één uur buiten spelen staan.

Waarom is buiten spelen zo belangrijk?

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 7 kinderen in Nederland helemaal niet meer buiten speelt. Van de ruim 1,2 miljoen kinderen op de basisschool speelt bijna 1 miljoen niet meer iedere dag buiten. Dat zijn dramatische cijfers. Zo’n 80 procent van de kinderen voldoet op deze manier niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voor kinderen van 1 uur per dag matig intensief bewegen. Een voor de hand liggend gevolg van te weinig buiten spelen, is de toename van overgewicht onder jonge kinderen.

Daarnaast heeft te weinig buiten spelen negatieve gevolgen voor de motorische ontwikkeling van een kind, met name wat betreft de grove motoriek. Ook de leerprestaties en de cognitieve ontwikkeling van een kind hebben baat bij buitenspelen. Er is tevens aangetoond dat te veel achter een beeldscherm zitten bij kinderen bijziendheid veroorzaakt. Er groeit een generatie op met slechte ogen. Buitenspelen is juist heel goed voor de ogen en wordt daarom door het Oogfonds gepromoot. Kortom, er zijn alleen maar voordelen te bedenken voor buiten spelen, maar toch gebeurt het steeds minder.

Veilig buiten spelen

Het meest genoemde argument van ouders om hun kinderen niet buiten te laten spelen, is dat zij het niet veilig vinden. Dat geldt met name in de grote steden waar veel verkeer is. Vaak speelt echter ook een rol dat ouders zelf weinig of nooit buiten komen en dat ze geen tijd hebben (of maken) om met hun kinderen naar een nabijgelegen speeltuin of park te gaan. Gelukkig worden er ook in grote steden steeds meer evenementen georganiseerd om kinderen en hun ouders te stimuleren om tv en tablet even te laten liggen en lekker naar buiten te gaan, zoals de nationale buitenspeeldag die ieder jaar een groot succes is.

Tips voor buiten spelen

Wat kun je als ouders doen om je kinderen meer buiten te laten spelen? Een belangrijke tip is om het buiten aantrekkelijk voor je kind te maken. Dat lijkt een open deur, maar het buitenspelen moet de concurrentie aan met de Nintendo. Wie een tuin heeft, kan deze meer ‘kindproof’ maken door er bijvoorbeeld een speelhuisje in te zetten. Volgens OUDERZONE stimuleert een speelhuisje de verbeelding en creativiteit van het kind. Het hebben van een ‘eigen’ huisje vinden veel kinderen geweldig. Ze kunnen er alleen of met andere kinderen in spelen.

Wie geen tuin heeft, kan in de buurt op zoek gaan naar een veilige speeltuin of een park waar nog meer kinderen spelen. Je kunt ook zelf het goede voorbeeld geven en samen met je kinderen gaan wandelen of fietsen. Er zijn zowel in de stad als daarbuiten genoeg plaatsen voor kinderen en volwassenen om veilig en leuk buitenshuis te kunnen doorbrengen. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website van Jantje Beton of op de website van je gemeente.