Renners rusten in Nîmes

Na een vierdaagse in de Pyreneeën mogen de renners in de Tour de France maandag bijkomen. Dat gebeurt in en rond Nîmes, waar ze drie dagen in hetzelfde bed mogen slapen. Met de bus werd zondag vanuit Foix koers gezet in oostelijke richting. Het is een rit van zo’n drie uur.

In Nîmes wacht een dag met familiebezoek, wellicht een trainingstochtje of een praatje met de pers. Maar het liefst blijven de meeste renners zo veel mogelijk in bed.

Dinsdag volgt een vlakke rit met start en finish in Nîmes, waarna woensdag richting Gap alweer de eerste heuvels volgen. De gevreesde Alpendriedaagse begint donderdag. Daar zal duidelijk worden wie de 106e editie van de Tour gaat winnen.