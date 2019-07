Zwarte Cross: festival is plek voor satire

Het was niet de bedoeling om mensen te beledigen met spottende borden op de Zwarte Cross. Dat laten de organisatoren van het festival maandag weten. Op sociale media kwam veel kritiek op borden met teksten als ‘Leve de kleurling’ (met een plaatje van een Oempa Loempa-dwerg uit de film Sjakie en de Chocoladefabriek) en ‘Allah’s afbakbar’.

De organisatoren zeggen dat de Zwarte Cross “pertinent geen plek is voor racisme, discriminatie en respectloos gedrag”, maar wel voor satire. “Als wij daarbij een grote groep mensen onbedoeld voor het hoofd stoten, dan laat ons dat zeker niet onbewogen.” Het festival liet de teksten eerst staan, maar haalde ze alsnog weg toen de kritiek aanzwol.

De Zwarte Cross begon in 1997 als een kleine motorcrosswedstrijd waar iedereen aan kon meedoen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een groot festival. In de afgelopen dagen trok dat 220.000 bezoekers naar de Achterhoek.