Dinsdag alleen nog 10 km Rolstoel4daagse

De Twentse Rolstoel4daagse wordt woensdag ingekort vanwege de hitte. Dinsdag werden de 70 kilometer en 50 kilometer al geschrapt, woensdag vervalt ook de 22 kilometer. Alleen de 10 kilometer blijft nog over. Ook is de traditionele intocht in het centrum van Delden afgelast vanwege de warmte.

De deelnemers starten woensdag om 08.00 uur aan de 10 kilometer en moeten uiterlijk 11.00 uur binnen zijn. De organisatie laat weten dat op de route extra drinkposten worden klaargezet. Woensdag wordt gekeken of en hoe het verantwoord is om donderdag van start te gaan.

De Twentse Rolstoel4daagse wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting Twentse Sportbelangen (STS). Het evenement trekt jaarlijks tussen de 150 en 200 deelnemers.