Bij een botsing tussen een speedboot en een rubberboot voor de Zeeuwse kust bij Zoutelande is dinsdag een meisje overleden. Het slachtoffer is 15 jaar en komt uit het Limburgse dorp Neer, laat de politie weten. De bestuurder van de speedboot is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Vanwege het warme weer hebben veel strandbezoekers het ongeluk zien gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp geregeld.