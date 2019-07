RDW doet aangifte handel kentekengegevens

Op internet wordt mogelijk gehandeld in de privégegevens van Nederlandse automobilisten. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft daarom maandag aangifte gedaan bij de politie. Dat liet de organisatie dinsdag weten na een bericht van RTL Nieuws.

Volgens RTL Nieuws is het mogelijk om te laten uitzoeken wie de eigenaar van een voertuig is, aan de hand van het kenteken. Dat zou 50 tot 150 euro kosten. De gegevens zouden worden opgezocht door mensen die toegang hebben tot het kentekenregister, maar volgens de RDW is die conclusie “te voorbarig. We moeten eerst uitzoeken wat er precies gebeurt, of deze mensen de informatie rechtstreeks uit de RDW-registers halen”.

De RDW is niet de enige instelling die toegang heeft tot het kentekenregister. De politie, de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en gemeenten kunnen de gegevens ook zien, evenals verzekeraars, advocaten, deurwaarders en importeurs.

In het register staan alle voertuigen in Nederland die een kenteken moeten hebben. Dat zijn auto’s, bestelbussen, vrachtauto’s, bussen, bromfietsen, motoren, aanhangers, caravans, vrachtwagenopleggers en snorfietsen. De RDW registreert niet alleen naam, adres en woonplaats van de eigenaar, maar ook de technische gegevens van het voertuig. In het register staan bijna 14 miljoen actieve voertuigen, aldus de RDW.