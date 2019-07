Verzorgster verdacht van stelen 56.000 euro

In Rotterdam heeft de politie een 35-jarige vrouw aangehouden die ruim 56.000 euro gestolen zou hebben van kwetsbare ouderen. Ze werkte als ouderenbegeleider in een zorginstelling en had de beschikking over hun bankpassen.

Toen er bij de zorginstelling meldingen binnenkwamen van opmerkelijke transacties, heeft het verzorgingstehuis aangifte gedaan. Na onderzoek door de politie is de vrouw aangehouden. Dinsdag is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het is niet bekend om welke zorginstelling het gaat.