Dit jaar geen vuurwerkfestival Scheveningen

Het jaarlijkse vuurwerkfestival in Scheveningen gaat dit jaar niet door. De organisatie en de gemeente zijn het niet eens geworden over de veiligheidseisen, zegt Bjorn van Dijl van de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival in het AD.

“Elk jaar is het een strijd met beveiligers, verkeersregelaars en pendelbussen. Maar zo ver zijn we deze keer niet eens gekomen”, zegt Van Dijl tegen de krant. “We hadden een heel nieuw veiligheidsplan opgesteld, daar werden weer nieuwe eisen aan gesteld. Op een gegeven moment zijn we ingehaald door de tijd en hebben we de witte vlag gehesen.”

Volgens de organisator is het Internationaal Vuurwerkfestival deels door het eigen succes ten onder gegaan. Vorig jaar aanschouwden 400.000 mensen de show. “Nu werd me gevraagd welke garantie ik kon geven dat er niet nog meer bezoekers konden komen. Dat kan ik natuurlijk niet.”

Of volgend jaar het festival wel weer plaatsvindt, kan Van Dijl niet zeggen. “Dat is afhankelijk van veel factoren, waaronder geld.”